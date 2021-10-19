Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про постачання до України дизельного пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до підозрюваного в державній зраді народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Про це повідомляє ДБР 19 жовтня.

Як повідомляє ДБР, на початку жовтня до одного з терміналів Миколаївського морського порту прибуло іноземне судно під прапором Панами. Через кілька днів цей же термінал прийняв інше іноземне судно під прапором однієї із країн ЄС.

За документами, судна доставили на адресу українськокомпанії, пов'язаного із Медведчуком, нафтопродукти вагою більш ніж 30 тисяч тонн кожне. Про яку саме компанію йдеться, правоохоронці не повідомили.

Задекларована постачальниками ціна була майже у два рази менша за ринкову, повідомляє ДБР. Це дало змогу ділкам мінімізувати сплату обов’язкових митних платежів на мільйони гривень. Слідство також попередньо встановило, що ці судна за останній рік заходили у порти Росії, а товар має російське походження.

У межах справи ДБР разом зі спеціалістами з регіональної торгово-промислової палати та Державної митної служби оглянули затримані судна та заявлений до розмитнення товар. Фахівці також відібрали зразки палива та направили на дослідження. Тепер експертиза має встановити, чи відповідає паливо заявленої якості та коду Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

Справу розслідують за статтею зловживання владою або службовим становищем.Вона передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 8,5 до 17 тис. грн.