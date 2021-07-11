СБУ та фіскали перевірили мережу АЗС Glusco

Державна фіскальна служба та Служба безпеки України повели перевірки на 106 АЗС мережі Glusco в 15 регіонах України. Про перевірки повідомила прес-служба ДФС.

Там переконують, що за результатами огляду правоохоронці не виявили того, що АЗС працюють. Кажуть, що доступ до заправних колонок – обмежений.

«В разі встановлення будь-які неправомірні дії зі сторони порушників будуть оцінені належним чином», – наголошують у ДФС.

Нагадаємо, 11 березня ДФС спільно з СБУ провели близько 140 обшуків в мережі Glusco, яку пов’язують із підозрюваним у державній зраді Віктором Медведчуком. Правоохоронці тоді встановили, що деякі компанії організували незаконну схему з ввезення в Україну нафтопродуктів (зокрема з РФ). Досудове розслідування триває. Роботу мережі АЗС заблокували.

5 липня видання enkorr повідомляло, що мережа Glusco 5 липня тимчасово відновила реалізацію пального після перерви у 115 днів. У компанії пояснили це технологічним запуском для перевірки обладнання.

Видання уточнило, що згодом бензин і дизпаливо припинили продавати, але на АЗС продовжили реалізовувати скраплений газ.