Роксолана Козак дала кілька інтерв'ю іноземним ЗМІ, де розповіла про те, як хвилюється через війну в Україні

20-річна донька народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака навчається у престижному університеті в Лондоні і збирає гроші на допомогу українцям, які страждають від російської агресії. Про це йдеться у статті «Наших Грошей. Львів», опублікованій 18 квітня.

За інформацією журналістів, Роксолана Козак дала інтерв’ю кільком британським ЗМІ про війну в Україні. В одному з інтерв’ю вона розповіла, як пропускаючи пари, облаштувала стенди для збору пожертв у різних коледжах Лондона. Роксолана Козак також згадала, що хвилюється за свою матір та брата, які живуть у Львові.

Про родичів згадувала і в ще в одному інтерв’ю. Там вона розповіла, як мати Руслана під час повітряних тривог ховається в «сімейному бункері».

Редакція «Наші гроші. Львів» верифікувала профіль Роксолани Козак в Instagram. У профілі дівчина написала про те, що навчалась у приватній американській міжнародній школі-інтернаті TASIS в Швейцарії. Рік навчання, за даними на сайті школи, коштує 91 тис. швейцарських франків.

Після закінчення престижної школи Роксолана Козак вступила в британський університет Central Saint Martins, University of The Arts London, де зараз здобуває бакалавра із Fashion-журналістики. Загалом навчання в Лондоні обійдеться Роксолані Козак приблизно у 3,6 млн грн.

Журналісти спитали Роксолану Козак про те, чи спілкується вона з батьком, хто фінансував і фінансує її навчання. Вона відповіла, що її батьки розлучились, коли вона була зовсім маленька і з того часу вона з батьком не спілкується. Питання щодо грошей на навчання вона проігнорувала.

«Ми ще раз уточнили питання. Спитали, можливо, кошти на навчання належать її матері Руслані Козак або ж бабусі Софії Козак, або ж фінансує навчання її дядько Богдан Козак. А також – про те, хто оплачував відпочинок в 5-зірковому готелі в Греції та чим був зумовлений візит до москви. Проте відповіді більше не отримали», – сказано у матеріалі «Наших Грошей. Львів».

Журналісти не знайшли підтвердження фінансової стійкості її матері Руслани Козак.

Нагадаємо, 20 січня 2022 року Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило проти Тараса Козака санкції. Вони передбачають заморожування всіх активів і майна підсанкційних осіб на території США, а також заборону американським фізичним і юридичним особам здійснювати будь-які фінансові або інші операції з такими особами. Ще минулого року Тараса Козака оголосили в розшук за підозрою у держзраді та порушенні законів та звичаїв війни.