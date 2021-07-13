Печерський районний суд Києва заарештував майно оголошеного в розшук за пособництво в державній зраді та розграбування національних ресурсів народного депутата від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака. Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора у коментарі «Інтерфакс-Україна».

Агентство нагадало, що народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку (фракція ОПЗЖ) 11 травня було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. Підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

Перед цим, у лютому 2021 року Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти Медведчука та Козака у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування тероризму. Санкції тоді запровадили лише проти Козака; зокрема, обмеження стосувалися компаній, які володіють телеканалами ZIK, «112 Україна» та NewsOne.

Як інформував ZAXID.NET, 20 травня печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака, якого підозрюють у держзраді.

17 травня в апараті Верховної Ради повідомили, що Тарас Козак офіційно не перебуває ані у відпустці, ані у відрядженні, ані на лікарняному, але Верховну Раду не відвідує вже пів року.

Журналісти з’ясували, що він залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, наближений до режиму Олександра Лукашенка.

Водночас генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова не підтвердила інформацію про те, що підсанкційний народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» перебуває нині в Білорусі.