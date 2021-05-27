Тараса Козака підозрюють у держзраді

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова не підтвердила інформацію про те, що підсанкційний народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Тарас Козак, якого підозрюють у державній зраді, перебуває нині в Білорусі. Про це вона заявила у ефірі одного із телеканалів у четвер, 27 травня, інформує «РБК-Україна».

Венедіктова уточнила, що остання інформація, яка до неї надходила через ЗМІ, була від підсанкційного нардепа від ОПЗЖ, якого також підозрюють у держзраді, Віктора Медведчука.

«Це пан Медведчук говорив, що він перебуває на лікарняному чи лікується в Білорусі», – додала вона.

Водночас генпрокурорка зазначила, що має іншу інформацію.

«У нас оперативна інформація інша, і знову ж таки… Вона ще не стала предметом кримінальних проваджень», – наголосила Венедіктова.

Як інформував ZAXID.NET, 20 травня печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака, якого підозрюють у держзраді.

17 травня в апараті Верховної Ради повідомили, що Козак, якого підозрюють у державній зраді, офіційно не перебуває ані у відпустці, ані у відрядженні, ані на лікарняному, але Верховну Раду не відвідує вже півроку.

Водночас журналісти з’ясували, що Тарас Козак залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, наближений до режиму Олександра Лукашенка.