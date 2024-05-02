Фільм можна побачити на великиї екранах

У прокат вийшов фільм Луки Ґуаданьїно «Суперники». За сюжетом чемпіон турніру Великого шлему Арт Дональдсон (Майк Файст) зазнає серії поразок. Колись він був посереднім гравцем. Чемпіона з нього зробила його дружина Таші (Зендея).

Тенісистка у минулому, нині вона присвятила себе тренуванню чоловіка. Аби він повернув собі жагу до перемог, Таші записує його до участі у турнірі Challenger. Зазвичай у ньому беруть участь початківці або гравці другого дивізіону. Однак для ситуації, що склалася у Арта, це буде доречно. Незадовго до змагань чоловік дізнається, що у турнірній сітці його суперником буде Патрік Цвейг (Джош О'Коннор), колишній коханець його дружини та його кращий друг.

Спортивну мелодраму «Суперники» зняв режисер Лука Ґуаданьїно, чотириразовий володар премій Венеційського кінофестивалю, відомий за фільмами «Суспірія», «Назви мене своїм ім’ям», «Великий сплеск» тощо. Для зйомок у фільмі Зендая впродовж трьох місяців займалася з професійним тенісним тренером. Зйомки розпочалися у травні 2022 року у Бостоні. Цьому передували кастинги, під час яких серед місцевих жителів шукали акторів масовки.

Та якщо ви любите теніс, але не маєте часу піти у кіно, ми зібрали фільми про цей чудовий вид спорту.

«Король Річард»

Спортивна драма Маркуса Гріна розповідає про батька знаменитих тенисисток Серени та Венус Вільямс . Амбітний Річард Вільямс (Вілл Сміт) увесь свій час приділяв кар’єрі доньок. Він був їх тренером та менеджером тоді, коли у їх талант ніхто не вірив.

Великий успіх ніколи не дається легко тож родині довелося пройти непростий шлях.

«Битва статей»

Американо-британська спортивна драмедія, що оповідає про тенісний матч між тенісистом-ветераном Боббі Ріггсом і однією з провідних професійних тенісисток цього періоду Біллі Джин Кінг, який відбувся у 1973 році.

Фільм знятий режисерами Джонатаном Дейтоном та Валері Феріс за сценарієм Саймона Бофоя. У головних ролях знялись дворазова володарка «Оскара» Емма Стоун та Стів Карелл.

Річ у тім, що хоча теніс у 70-х роках минулого століття був одним з найпопулярніших видів спорту в США, до жіночих турнірів спонсори та організатори ставилися з прохолодою. Глядачів такі матчі збирали багато, а ось призові у дам були в рази менші, ніж у колег-чоловіків. Одна з кращих тенісисток свого часу Біллі Джин Кінг бореться за рівність.

«Вімблдон»

Класична мелодрама від режисера Річарда Локрейна з Кірстен Данст та Полом Бетані у головних ролях. Фільм знімали під час проведення турніру 2003 року, на що вперше дали дозвіл керівники цього престижного спортивного змагання. Романтична історія кохання розгорнулася на тлі знаменитих тенісних кортів. Пітер Кольт вже не займав верхні позиції в рейтингу світового тенісу. Він значно втратив форму. Нинішній турнір мав стати останнім в його кар'єрі. Майстер ракетки збирався перейти на тренерську роботу. Але зустріч з зіркою Ліззі Бредберрі та кохання