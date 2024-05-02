Медики та поліцейські перешкодили 29-річній закарпатці вчинити самогубство

У четвер, 2 травня, на Левандівці у Львові 29-річна жінка намагалася вчинити спробу самогубства, перерізавши собі вени. Втілити задумане їй завадили медики «швидкої» та поліцейські. У результаті жінку госпіталізували до психлікарні.

Інцидент трапився увечері на вул. Сяйво-Левандівська у мікрорайоні Левандівка. За даними очевидців, жінка розбила пляшку та уламком скла намагалася перерізати собі вени. На місце події викликали швидку допомогу та поліцію, які доправили жінку до психлікарні. Жінка виявилася мешканкою Ужгорода, їй 29 років.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалу доправили у травмпункт, а згодом до спеціалізованого медзакладу у Львові. У неї діагностували рвану рану передпліччя.