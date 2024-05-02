У четвер, 2 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Мотопатруль повернувся. У поліції зазначили, що патрульні на мотоциклах більш оперативно доїжджатимуть до місць викликів.

«Не зупиняйся!». 11-12 травня у Львові влаштують напівмарафон.

«Подаруй місту дерево». У Львові розповіли про результати весняної акції.

Зустріти Великдень разом. У Шевченківському гаю 5 та 6 травня лунатимуть гаївки.

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