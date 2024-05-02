Щотижня кілька десятків маленьких пацієнтів потребують обстеження на КТ

У львівському Клінічному центрі дитячої медицини (лікарня «Охматдит») змонтувати сучасний комп’ютерний томограф General Electric Revolution Maxima 55–64 slice, вартістю майже 12,8 млн грн. Медичне обладнання придбали у рамках спільного проекту МОЗ та Світового банку, повідомили 2 травня у МОЗ.

Нині Клінічний центр дитячої медицини – це об’єднана лікарня, яка має два структурні підрозділи: лікарня «Охматдит» і Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. У лікарні «Охматдит», яка надає спеціалізовану висококваліфіковану цілодобову допомогу дітям зі всієї України, досі не було комп’ютерного томографа, а за рік тут отримують необхідну медичну допомогу близько 11 тис. стаціонарних пацієнтів. І щотижня кількадесят із них потребували КТ. Тож цю діагностику їм проводили в інших медзакладах. Тепер нове обладнанняа дозволить проводити дітям якісну і безпечну діагностику на місці.

«Сучасний низькодозовий компʼютерний томограф GE – це мінімальний рівень опромінення та додаткові засоби захисту в тій ділянці тіла дитини, яка не підлягає дослідженню. Тривалість процесу сканування – 10-15 хвилин. КТ-обстеження дає якісніші знімки, необхідні для точного діагнозу, що значно збільшує ефективність лікування», – кажуть у МОЗ.

Медичне обладнання вже змонтоване, медичний персонал пройшов необхідне кваліфіковане навчання для роботи з компʼютерним томографом. Уже найближчим часом лікарі зможуть працювати з КТ та надавати потрібні медпослуги пацієнтам.