Щороку 12 тис. українців отримують опіки% 80% дорослих - полум'ям, 70% дітей - кип'ятком

У понеділок, 29 квітня, у міській раді Львова БФ «Християнська медична асоціація» і Перше медоб’єднання Львова підписали меморандум про співпрацю, головна мета якого – реалізація міжнародного проекту «Medical aid for burns», що покликаний поліпшити якість надання медичної допомоги пацієнтам з опіками в Україні. Підписання відбулося за участі міського голови та представників Тайваню.

Щороку 12 тисяч дітей і тисячі дорослих в Україні отримують опіки. Чверть з них – важкі і надважкі. У дорослих 80% – це опіки полум'ям, у дітей 70% – окропом. Ситуація з наданням медичної допомоги при опіках в Україні катастрофічна. За даними Вашингтонського інституту оцінки стану здоров’я наша країна у п’ятірці країн із найвищою смертністю при опіках. Відтак цей проект покликаний змінити ситуацію, повідомили у Першому ТМО.

Підписання меморандуму відбулося 29 квітня у міській раді Львова

До проекту наразі залучені опікові відділення Львова, Києва, Вінниці. У Львові є два медзаклади, де лікують пацієнтів з опіками: лікарня св. Миколая та лікарня св. Луки. Пацієнти з опіками будуть забезпечені дороговартісною штучною шкірою. Її уже придбано на суму 870 тис. доларів. Передбачена також закупівля необхідного медичного обладнання та витратних матеріалів.

Окрім цього, лікарі, які лікують опіки в Україні, у межах проекту Medical aid for burns зможуть стажуватися Гарвардській медичній школі США, проходити майстер-класи від австралійських експертів. Фізичні терапевти, які працюють з опіковими пацієнтами, зможуть стажуватися в Німеччині та проходити онлайн-курс підготовки на платформі НСЗУ. В Україну також приїжджатимуть спеціалісти з пластичної хірургії для обміну досвідом.

Проект Medical aid for burns реалізується за підтримки посолки Тайваню Шарон С. Н. Ву у рамках Варшавського меморандуму про співпрацю з БО «Християнська медична асоціація України». Уряд Тайваню повністю покриває фінансування проекту, бюджет якого становить понад 1,9 млн доларів.