Людей, яким потрібна паліативна допомога, на Львівщині стає дедалі більше

Три обрані лікарні у Львові, Тернополі та польському Кросно перейдуть на якісно інший рівень надання паліативної допомоги. Відповідний грантовий договір підписали 22 квітня у Львівської ОВА. Загальний бюджет проекту – 3,8 млн євро. Втілюватимуть його за кошти Євросоюзу в межах Програми Interreg NEXT Poland-Ukraine, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

На Львівщині проект реалізовуватимуть на базі Другого медичного об’єднання Львова. У департаменті охорони здоров’я ЛОВА уточнити, що це буде 4-та міська клінічна лікарня.

Лікарі та молодший медичний персонал обраних лікарень пройдуть навчання та підвищення кваліфікації на основі передових європейських стандартів. У лікарнях проведуть ремонт і оснастять їх необхідним обладнанням.

«Мета – створити гідні умови, полегшити симптоми та зменшити страждання важкохворих людей, які перебувають на останніх стадіях хвороб», – повідомив Максим Козицький.

У Львівській області 45 закладів охорони здоровʼя уклали договір з НСЗУ та можуть стаціонарно надавати паліативну допомогу дорослим та дітям, 74 медзаклади мають мобільні бригади, які виїжджають до хворих додому. В області також функціонують будинки підтриманого проживання й госпіси, які фінансуються з обласного бюджету.

Львівщина і надалі залишається однією з тих областей, куди найчастіше переїжджають вимушені переселенці. І якщо на початку війни до нас приїжджали здебільшого матері з маленькими дітьми, то зараз – переважно люди старшого віку, з інвалідністю та важкохворі. Тож таких закладів в області треба більше.