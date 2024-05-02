Співак CHEEV

7 червня в Malevich Concert Arena відбудеться великий концерт яскравого та талановитого CHEEV. Початок – о 19:00, повідомили організатори VINIL concert agency.

Стиль CHEEV – це комбінація жанрів та альтернативи, в поєднанні з особливим вокалом та ліричним текстом.

«У цей вечір буде ГАРНО ТАК. На вас чекає нова концертна програма з мега популярними хітами: “Гарно так”, “Перший день", “Мрієшся”, “Де моя любов живе” та іншими, а також нові пісні з другого альбому Noir та прем’єри. Не пропустіть концерт у своєму місті! Приходьте та відпочиньте душею!», – запрошують організатори VINIL concert agency.

Як відомо, Cheev – білоруський та український співак, автор і виконавець власних пісень. Лауреат Національної музичної премії «Ліра» у номінації «Відкриття року». Квитки вже у продажу за посиланням.

Концерт відбудеться у межах всеукраїнського туру, який охопить багато українських міст.