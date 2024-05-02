Неодмінним атрибутом Великодня є писанки – розмальовані народним орнаментом і символами-оберегами яйця. Їх розписують впродовж Страсного тижня, а потім освячують разом з іншими продуктами, що входять до пасхального кошика. ZAXID.NET розповідає, де в Україні стоять пам’ятники писанці, як вони виглядають та що у них влаштовано.

У селі Братківці біля Стрия шестиметрову писанку встановили на честь 2000-ліття від Різдва Христового. Спочатку виготовили бетонний каркас, на оздобу якого чекали, через брак коштів майже п’ять років, повідомляє ТІЦ Стрия. Три випускники Львівської академії мистецтв протягом місяця викладали орнаментальну мозаїку. Діаметр скульптури – чотири метри. Всередину писанки з нагоди храмового свята на Покрову помістили фігуру Пресвятої Богородиці.

Пам’ятник у Братківцях (фото ZAXID.NET)

Давнішим є пам’ятник писанці у Доброгостові Дрогобицького району – селі, де народився організатор сокільсько-січового руху, автора назви скаутської організації «Пласт» Іван Боберський. Цей пам’ятник з’явився ще у 1986 році. Час від часу на ньому оновлюють орнамент.

Писанка у Доброгостові (фото К. Павляк)

У Вижниці скульптуру великодньої писанки встановили 2012 року. Розфарбоване яйце стоїть на бетонному постаменті перед міською радою. Висота пам’ятника – три метри.

«На спорудження пам’ятника витратили дві тонни бетону, 150 кілограмів церезиту, три квадратні метри морозостійкої плитки та багато інших природних матеріалів. Розфарбуванням писанки займалися студенти Вижницького коледжу прикладного мистецтва. Орнамент писанки – гуцульський і виконаний у різних кольорах», – процитував міського голову Вижниці Олексія Чепіля «Молодий буковинець».

Вижницька писанка (фото Ігоря Веселова)

А у Миколаєві на Львівщині є ціла каплиця-писанка. Її спорудили також до двохтисячоліття Різдва Христового поряд з музеєм Миколи Устияновича та Уляни Кравченко на горі Галя. Ініціатором спорудження є громадський діяч Омелян Іванів, пише «Миколаїв над Дністром». Автором «Писанки» є львівський архітектор Костянтин Малярчук. Там створили образи Івана Хрестителя, Володимира Великого та княгині Ольги. Купол каплиці розписали як Великодню писанку.

Писанка-капличка у Миколаєві (фото ZAXID.NET)

Пам’ятник писанці на острові Хортиця встановили 2007 року. Півтораметрова скульптура великоднього яйця є невід’ємним атрибутом великодніх свят, які козаки дуже шанували. Скульптуру зробили з граніту Янцівського кар’єру, а розписали традиційним українським орнаментом. У 2013 році розпис оновили, додавши рослинних і геометричних мотивів.

Писанка на Хортиці (фото заповідника)

Ну і найбільше пасхальне яйце стоїть у Коломиї. Місто претендує на три екслюзиви: найбільша у світі скульптура писанки, єдиний у світі музей писанки і найдавніша віднайдена писанка, яка зберігається в експозиції цього музею. Скульптура яйця висотою 13,5 м і діаметром 10 метрів привертає увагу в центрі покутського міста. А музей розташований поруч з яйцем.

Музей писанки у Коломиї (фото ZAXID.NET)

Він існує ще з 1987 року, однак працював у різних приміщеннях. Того ж 2000-го року у Коломиї збудували для нього нову спеціальну будівлю. Там зібрані зразки розпису Гуцульщини і Покуття та інших регіонів України – загалом 12 тис. писанок, дряпанок, крашанок та яєць розписаних іншими техніками. Найдавнішим експонатом є 500-річна писанка з гусячого яйця – її знайшли у Львові.

Найдавніша 500-літня писанка (фото музею)