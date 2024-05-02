Сигарети та автомобіль вилучено до рішення суду

31-річний мешканець Львівщини намагався незаконно вивезти до Польщі 130 пачок сигарет. Сховок помітили прикордонники та працівники митниці, які вилучили контрабанду та мікроавтобус чоловіка. Справу розглядатиме суд.

Як вказано у повідомленні прикордонників за 2 травня, у пункті пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні, 31-річний мешканець Львівщини намагався перетнути кордон на мікроавтобусі Mercedes.

У спеціально виготовленому тайнику житель Львівщини намагався перемістити 130 пачок сигарет різних марок

Для проходження контролю водій обрав смугу «зелений коридор» та повідомив, що перевозить особисті речі. Під час огляду в конструктивних порожнинах багажного відділення виявили приховані сигарети. У спеціально виготовленому тайнику житель Львівщини намагався перемістити 130 пачок сигарет різних марок.

За цим фактом складено протокол. Сигарети та автомобіль вилучено до рішення суду, сума оцінки встановлюється.