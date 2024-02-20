Загалом кількість вилученої техніки перевищила 300 одиниць

Галицький районний суд Львова визнав львів’янина Олександра Ненича винним у ввезенні товарів з приховуванням від митного контролю. Водій перевозив незадекларовані навушники, ноутбуки, планшети Apple, кілька фотокамер, об'єктивів, ігрові консолі інших виробників. Загалом кількість вилученої техніки становить близько 300 одиниць. Суд оштрафував Ненича на 1,4 млн грн без конфіскації техніки – львів’янин має належно її оформити, або вивезти з країни.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у лютому 2024 року, випадок трапився на початку вересня 2023 у пункті пропуску Грушів. Львів’янин Олександр Ненич їхав в Україну за кермом авто Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI з платформою, на якій перевозив ще два авто. Перед початком митного огляду водій подав декларацію, у якій вказав, що перевозить техніку: 9 смарт-годинників Garmin, GPS-навігатор, 3 медіаплеєри Nvidia Shield TV Pro, 2 інтернет-камери, 8 фотокамер бренду Sony, 30 навушників бренду True Wireless, 2 планшети Apple.

Окрім задекларованих товарів, митники виявили ще 250 навушників Apple, планшети та ноутбуки цього бренду, а також фотокамери брендів Fujifilm та Sony, ігрові консолі Nintendo Switch, об’єктиви та навушники Sony та іншу техніку. Загалом водій перевозив близько 300 одиниць незадекларованої техніки – вона була у ніші для зберігання інструментів, під капотом, під сидінням і тд. Митники вилучили товар та відкрили справу через ввезення товарів з приховуванням від митного контролю.

У суді адвокат Олександра Ненича заявив, що вважає протокол про порушення митних правил протиправним. Зокрема, він заявив, що у матеріалах справи немає доказів, що товари перевозились у місцях з утрудненим доступом та що його клієнт намагався їх приховати.

У судовій постанові зазначено, що, згідно з експертним висновком, вартість вилученого товару становить 2,9 млн грн. Суддя Ольга Кротова визнала Олександра Ненича винним у вчиненні адмінправопорушення та призначила йому штрафу – 50% від вартості товару (1,4 млн грн). Вилучений товар мають повернути порушнику – він має належно її оформити чи вивезти з України. Постанову ще можна оскаржити.