Чоловік приховав у мікроавтобусі AirPods, MacBook, iPad, цифрові фотокамери та іншу техніку

На українсько-польському кордоні у пункті пропуску «Грушів – Будомєж» львів’янин намагався ввезти з Польщі контрабандні ґаджети приблизно на 5 млн грн. Чоловік приховав у мікроавтобусі AirPods, MacBook, iPad, цифрові фотокамери та іншу техніку.

Як вказано у повідомленні митників за 4 вересня, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого був 43-річний львів’янин, вночі їхав з Польщі в Україну. Його автомобіль вирішили перевірити ретельніше і виявили партію незадекларованих ґаджетів.

Під час огляду мікроавтобуса працівники митниці разом з прикордонниками виявили прихований товар: 250 одиниць Apple AirPods, 15 ноутбуків і 10 планшетів Apple, декілька фотокамер та об'єктивів, ігрові консолі та іншу техніку відомих світових виробників.

Товари, орієнтовною вартістю близько 5 млн грн, знаходились під капотом автомобіля біля двигуна і радіатора, та в ніші для зберігання інструменту.

В діях громадянина вбачаються порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 МКУ (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.