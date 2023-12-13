Галицький районний суд Львова визнав винним у порушенні митного кодексу уродженця Київської області Андрія Востротіна, який ввіз в Україну 21 авто, як гуманітарну допомогу для потреб військової частини. Однак документи, на підставі яких ввозили ці авто, були фіктивні і військові їх не отримували. Суд призначив чоловіку 4,6 млн грн штрафу з конфіскацією усіх автомобілів.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у грудні 2023 року, уродженець Київської області Андрій Востротін із листопада 2022 року по липень 2023 року ввіз в Україну 21 авто, як гуманітарну допомогу для однієї з військових частин. Йдеться здебільшого про позашляховики, зокрема про такі марки, як Opel Frontera, Audi 80, Volkswagen Passat, Mitsubishi Grandis, Nissan X-Trail, Mercedes ML, Kia Sorento, Toyota Prius, Kia Sportage, Chevrolet Captiva, Renault Megane, Volkswagen Crafter, Range Rover та інші. При перевезенні автомобілів Андрій Востротін подавав заяви від імені військової частини щодо ввезення цих автомобілів для її потреб.

Митники виявили, що військова частина не отримувала цих авто та не просила про них. Цьому передувало те, що 25 серпня Андрій Востротін через пункт пропуску у Раві-Руській спробував ввезти в Україну інше авто марки Volkswagen Passat та запчастини. Однак митники звернулись до командира військової частини, який заявив, що не очікує на цю гуманітарну допомогу. У жовтні 2023 року Галицький райсуд Львова оштрафував Андрія Востротіна на 270 тис. грн та конфіскував легкове авто та запчастини. Тоді чоловік прийшов у суд та заявив, що не має підтверджуючих документів, що це авто призначене для потреб армії. Після цього митники перевірили інформацію й про інші авто, які Андрій Востротін ввозив начебто для ЗСУ.

У вересні 2023 року командир військової частини повідомив Львівську митницю, що за час повномасштабного вторгнення Росії вони не отримували від Андрія Востротіна жодного з цього 21 авто. Командир також вказав, що Востротіну не надавали жодних прохань привезти для військової частини такі автомобілі, тобто документи, які надав чоловік на кордоні є фіктивними. Згідно з даними митниці, вартість ввезених авто становить 2,3 млн грн. Щодо чоловіка склали протокол про порушення митного кодексу (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

На розгляд справи у суді Андрій Востротін не прийшов, хоча отримав інформацію про засідання рекомендованим листом. Справу розглянула суддя Ольга Кротова, яка дослідила усі матеріали справи та визнала Андрія Востротіна винним у порушенні митного кодексу, призначивши 4,6 млн грн штрафу (200% митної вартості товару) з конфіскацією усіх авто. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що у листопаді ZAXID.NET повідомляв про поляка, який ввіз в Україну 19 авто під виглядом гуманітарної допомоги ЗСУ. Йому суд призначив 1,2 млн грн штрафу з конфіскацією авто – якщо їх не вдасться конфіскувати, то поляк має сплатити їхню митну вартість, тобто ще 1,2 млн грн.