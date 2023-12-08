Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав винним у перевищенні службових повноважень капітана Миколу Чикаловського, який звернувся до місцевого АТП з проханням надати волонтерську допомогу (запчастину на автомобіль) для військової частини та розпорядився нею на власний розсуд. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у грудні 2023 року, 12 жовтня капітан Микола Чикаловський, начальник фізичної підготовки і спорту однієї з військових частин, звернувся до Стрийського АТП з проханням надати волонтерську допомогу – запчастину на автомобіль. Отримавши запчастину, за даними правоохоронців, військовий використав її за власними потребами.

Механік АТП розповів, що до них звернувся Микола Чикаловський з проханням надати волонтерську допомогу – задній міст до автомобіля «Газель» з ресорами, який, за словами військового, мали встановити для бані на колесах. Запчастину передали військовому 12 жовтня.

Микола Чикаловський не був уповноважений просити про волонтерську допомогу для військової частини. Посадовці військової частини, зокрема начальник автомобільної служби, нічого не знали про надану допомогу. Щодо капітана склали протокол про вчинення адмінправопорушення – перевищення службових повноважень.

У матеріалах справи є письмові пояснення Миколи Чикаловського за 23 жовтня, згідно з якими він стверджує, що усно звертався до Стрийського АТП щодо купівлі моста задньої осі. У судовому засіданні військовий визнав свою провину у перевищенні службових повноважень та підтвердив, що не поставив на баланс отриману допомогу.

Справу розглянула суддя Вікторія Бучківська, яка дослідила усі матеріали справи та визнала військового винним у перевищенні службових повноважень, оштрафувавши його на 17 тис. грн. На постанову ще може бути подана апеляція.