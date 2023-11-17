67-річний Михайло Коваль просив елітний автомобіль для потреб військової частини

Начальник Національного університету оборони України, генерал-полковник Михайло Коваль звернувся до київського автосалону Porsche з проханням передати військовій частині елітний автомобіль Audi A8 Long 2022 року. Відповідне звернення Михайла коваля до директорки ТОВ «Порше Україна» Марії Гарань оприлюднив 24 канал.

У зверненні Михайло Коваль просить компанію надати автомобіль Audi A8 Long 2022 року для укомплектування військової частини А2250 та всебічного «всебічного забезпечення Національного університету оборони». У зверненні генерал-полковник посилається на ЗУ «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Лист-звернення Михайла Коваля до представництва Porsche в Україні

При цьому, сам універистет підпорядковується Міноборони, а військова частина, для якої начальник просить автомобіль, за даними аналітичної системи YouControl, базується у Львові та належить до структури Національної гвардії. Водночас, згідно з наказом Міноборони, за документами в/ч А2250 підпорядковується МОУ.

За даними джерел 24 Каналу, автомобіль Audi, на який звернув увагу Михайло Коваль, був викрадений під час першого місяця повномасштабної війни. Пізніше її знайшли й зараз вона базується біля Києва й згодом має бути повернена власнику.

За інформацією сайтів продажу автомобілів, ціна на Audi A8 Long стартує від понад 87 тисяч доларів США [понад 3 млн грн за актуальним курсом НБУ]. Однак ціна залежить від об'єму двигуна та інших характеристик автомобіля.

Зазначимо, 5 березня 2014 року, під час вторгнення Росії в Крим, Михайло Коваль був викрадений біля військової частини під Ялтою. Після успішних переговорів його звільнили. З 25 березня до 3 липня 2014 року виконував обовʼязки міністра оборони. Також він був першим заступником секретаря РНБО з 2015 до 2021 року. Із 16 серпня 2022 року він очолює Національний університет оборони України. Він має низку нагород за військові заслуги.