Автомобіль BMW 630D був придбаний за кордоном і ввезений в Україну на початку червня 2022 року

Батько заступника голови Львівської ОВА Івана Собка Михайло, який живе у гірському селі на Львівщині, придбав вживану BMW 630D XDrive за близько 60 тис. євро. Іван Собко підтвердив ZAXID.NET, що він кілька разів приїжджав цим автомобілем на роботу в обласну військову адміністрацію на вул. Винниченка, 18.

Вперше про дорогу покупку в родині Собків повідомив 9 листопада Telegram-канал «Політичний треш», засновником якого є журналіст і колишній посадовець Львівської ОДА Дмитро Посипанко. Він звернув увагу на те, що Іван Собко вже кілька місяців приїжджав на роботу в ЛОВА на BMW 630D XDrive, додавши, що авто було придбане уже під час повномасштабного вторгнення, оскільки в останніх поданих деклараціях цього автомобіля вказано не було – раніше він декларував придбаний у 2020 році новий кросовер Škoda Kodiaq 922 тис. грн.

У коментарі ZAXID.NET Іван Собко підтвердив, що приїжджав на BMW на роботу. Однак зазначив, що авто належить його батькові – Михайлу Собку. Заступник голови ЛОВА також заперечив, що користується престижним хетчбеком систематично, чиновник додав, що приїждав на Винниченка, 18 на BMW лише тричі.

«Тато багато років працював на залізниці, йому 65 років, міг купити собі автомобіль. Якщо ви запитаєте, чи користувався я цим автомобілем? Так, тричі приїздив ним на роботу. То я і братовий автомобіль використовую», – сказав ZAXID.NET Іван Собко.

Він також додав, що в його сім’ї є лише один автомобіль – Škoda Kodiaq, придбаний у 2020 році. За словами Івана Собка, його батько придбав BMW 630D XDrive за «близько 60 тис. євро», з яких 60% з яких дав інший син Микола Собко, який зараз працює ФОПом, а решта 40% суми доклав сам батько Михайло Собко. У гривневому еквіваленті авто коштувало приблизно 2,4 млн грн. Якщо звірити цю ціну із оголошеннями на популярному сайті продажу автомобілів Auto.ria, то можна знайти таке ж авто із аналогічними характеристиками, вартістю 60,5 тис. доларів [2,3 млн грн за актуальним курсом НБУ].

За даними автомобільних реєстрів МВС, BMW 630D 2020 року випуску і був ввезений в Україну з-за кордону. В Україні авто зареєстроване 1 червня 2022 року у селі Беньова Самбірського району, звідки родом 39-річний заступник голови ЛОВА. Авто оснащене дизельним двигуном, об’ємом 3000 см3 і може розганятись до 100 км/год усього за 6 секунд. Максимальна швидкість зарядженого шестициліндровим двигуном хетчбека становить 250 км/год.

Додамо, що на час воєнного часу в Україні публічний доступ до декларацій посадовців був закритим, а їх подача – не обовʼязковою. Відкрити декларації для громадськості мають на початку грудня 2023 року. За законом, держслужбовці повинні декларувати не лише майно, яке належить їм, а й членам їхньої родини. Це стосується й чужого майна, яким вони користуються.

39-річний Іван Собко став заступником голови ЛОДА у жовтні 2019 року. До цього він працював у Львівській облраді на різних посадах. Він живе в Брюховичах, де його дружина Тетяна Собко у 2019 році декларувала дві квартири площею 65 м2 та 69 м2, а також ділянку в Малехові. Ще одну ділянку на вул. Широкій, 22 в Брюховчах, Тетяна Собко в червні продала дрогобичанину Ігорю Якиму. За даними земельного кадастру, її оціночна вартість становить 40 млн грн.

Брат Івана Собка Микола – колишній депутат Брюховицької селищної ради. У 2020 році балотувався до Львівської міськради від «Слуги Народу», але не пройшов. За даними порталу «Чесно», Микола Собко працював в ТзОВ «Барком». Крім цього, він має зареєстрованого пʼять років тому ФОПа, який займається роздрібною торгівлею.