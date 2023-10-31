Фірми Зіновія Козицького купили кілька газових родовищ на Львівщині

Компанія батька голови Львівської обласної військової адміністрації Зіновія Козицького планує видобувати газ поблизу Самбора. ТОВ «Горизонти» оголосила про початок громадських слухань щодо оцінки впливу прокладання газової свердловини на довкілля.

Як повідомили у прес-службі Новокалинівської міської ради Самбірського району, на території громади планують прокласти розвідувальну 107-му свердловину Тинівського родовища з метою виявлення покладів газу.

Нагадаємо, у 2021 році ТОВ «Горизонти» купила в Державної служби геології та надр спецдозвіл на Тинівське родовище за 27,01 млн грн. Родовище природного газу розташоване на території Дрогобицького та Самбірського районів.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Горизонти» зареєстроване у Львові майже 14 років тому та займається видобуванням газу. Співвласниками компанії є батько голови Львівської ОВА Зіновій Козицький та громадянин Швейцарії Карел Комарек. У 2021 році компанія отримала спецдозвіл Державної служби геології та надр на розробку родовища природного газу біля Миколаєва на Львівщині.

Також цього року компанія придбала на аукціоні спеціальний дозвіл на користування нафтогазовим родовищем на Полтавщині та право видобувати бурштин на Рівненщині.