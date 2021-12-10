Зіновій Козицький є власником одної з найбільших газовидобувних компаній у Західній Україні

Газовидобувна компанія «Горизонти» придбала на аукціоні спеціальний дозвіл на користування надрами Тинівського газового родовища, яке розташоване на території Дрогобицького та Самбірського районів Львівщини. «Горизонти» придбала спецдозвіл за 27 млн грн, при тому що початкова ціна становила понад 107 млн грн. Співвласником підприємства є відомий бізнесмен та батько голови Львівської ОДА Максима Козицького – Зіновій Козицький.

Державна служба геології та надр України 7 грудня провела аукціон з продажу спеціального дозволу на користування Тинівським родовищем (в інтервалі глибин від денної поверхні до 400 м; від 650 м – без обмеження у глибині (за виключенням Грушівського родовища), що розташоване на території Дрогобицького та Самбірського районів – за 13 км від Дрогобича.

Продаж спецдозволу відбувся у формі «голландського аукціону», коли ціна автоматично знижується, аж поки хтось з учасників це зниження не зупинить. ТОВ «Горизонти» запропонувало ціну у 15 млн грн. Унаслідок конкуренції з ТОВ «Ексінтех» ціна лоту зросла до 27 млн грн. Переможцем стала компанія «Горизонти».

Родовище займає площу понад 58 км2. За попередніми даними державного балансу запасів корисних копалин, на цій ділянці запаси природного газу становлять близько 4 млрд м3. Спеціальний дозвіл стосується геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки родовища з подальшим видобуванням корисних копалин. Термін дії спецдозволу – 20 років. Раніше Держгеонадра оголошувала аукціон з продажу спецдозволу на це родовище, однак він не відбувся.

За даними YouControl, ТОВ «Горизонти» зареєстроване у Львові 12 років тому. Основний вид діяльності – добування природного газу. Співвласниками компанії є львів’янин Зіновій Козицький та громадянин Швейцарії Карел Комарек.

Зіновій Козицький є власником групи компаній «Західнадрасервіс» – однієї із найбільших у цій сфері в Західній Україні. Козицький також контролює 10 «зелених електростанцій» і володіє сервісом велопрокату Nextbike. Зіновій Козицький є батьком голови Львівської ОДА Максима Козицького.

Цього року ТОВ «Горизонти» вже отримало спецдозвіл Державної служби геології та надр на розробку Гірського родовища природного газу біля Миколаєва на Львівщині. Також цього року компанія придбала на аукціоні спеціальний дозвіл на користування нафтогазовим родовищем на Полтавщині.