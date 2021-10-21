Батько голови ЛОДА придбав нафтогазове родовище біля Полтави
Компанія Зіновія Козицького купила спецдозвіл на родовище за 90 млн грн
Газовидобувна компанія «Горизонти» придбала на аукціоні спеціальний дозвіл на користування нафтогазовим родовищем Жуківської площі на Полтавщині. Співвласником підприємства є Зіновій Козицький – засновник однієї з найбільших у західному регіоні нафто- та газовидобувної фірми «Західнадрасервіс» та батько голови Львівської ОДА Максима Козицького.
Державна служба геології та надр України у середу, 20 жовтня, провела електронний аукціон з продажу спецдозволу на користування надрами Жуківської площі.
Початкова ціна лоту становила 5,3 млн грн. Під час торгів ціна зросла в 17 разів – до 90 млн грн. За право отримати дозвіл на користування надрами змагалося чотири учасники. Перемогу здобуло ТОВ «Горизонти», запропонувавши найвищу ціну.
Родовище Жуківської площі розташоване в Полтавському районі Полтавської області – за 9 км на північ від Полтави. Його площа становить понад 57 км2.
Жуківська площа містить корисні копалини – нафта, газ природний, конденсат. Спецдозвіл на користування передбачає геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу. Термін дії спецдозволу – 20 років.
За даними YouControl, ТОВ «Горизонти» зареєстроване у Львові 12 років тому. Основний вид діяльності – добування природного газу. Співвласниками компанії є львів’янин Зіновій Козицький та громадянин Швейцарії Карел Комарек.
Зіновій Козицький є власником групи компаній «Західнадрасервіс» – однієї із найбільших у цій сфері в Західній Україні, яка видобула в 2019 році 152 млн кубометрів газу. Козицький також контролює 10 «зелених електростанцій», які отримали у 2019 році 655 млн грн виручки, і володіє сервісом велопрокату Nextbike. Зіновій Козцький є батьком голови Львівської ОДА Максима Козицького.
У серпні цього року ТОВ «Горизонти» вже отримало спецдозвіл Державної служби геології та надр на розробку Гірського родовища природного газу біля Миколаєва на Львівщині.