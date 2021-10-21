Зіновій Козицький є власником одної з найбільших у Західній Україні газовидобувних компаній

Газовидобувна компанія «Горизонти» придбала на аукціоні спеціальний дозвіл на користування нафтогазовим родовищем Жуківської площі на Полтавщині. Співвласником підприємства є Зіновій Козицький – засновник однієї з найбільших у західному регіоні нафто- та газовидобувної фірми «Західнадрасервіс» та батько голови Львівської ОДА Максима Козицького.

Державна служба геології та надр України у середу, 20 жовтня, провела електронний аукціон з продажу спецдозволу на користування надрами Жуківської площі.

Початкова ціна лоту становила 5,3 млн грн. Під час торгів ціна зросла в 17 разів – до 90 млн грн. За право отримати дозвіл на користування надрами змагалося чотири учасники. Перемогу здобуло ТОВ «Горизонти», запропонувавши найвищу ціну.

Родовище Жуківської площі розташоване в Полтавському районі Полтавської області – за 9 км на північ від Полтави. Його площа становить понад 57 км2.

Жуківська площа містить корисні копалини – нафта, газ природний, конденсат. Спецдозвіл на користування передбачає геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу. Термін дії спецдозволу – 20 років.

За даними YouControl, ТОВ «Горизонти» зареєстроване у Львові 12 років тому. Основний вид діяльності – добування природного газу. Співвласниками компанії є львів’янин Зіновій Козицький та громадянин Швейцарії Карел Комарек.

Зіновій Козицький є власником групи компаній «Західнадрасервіс» – однієї із найбільших у цій сфері в Західній Україні, яка видобула в 2019 році 152 млн кубометрів газу. Козицький також контролює 10 «зелених електростанцій», які отримали у 2019 році 655 млн грн виручки, і володіє сервісом велопрокату Nextbike. Зіновій Козцький є батьком голови Львівської ОДА Максима Козицького.

У серпні цього року ТОВ «Горизонти» вже отримало спецдозвіл Державної служби геології та надр на розробку Гірського родовища природного газу біля Миколаєва на Львівщині.