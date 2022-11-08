Низка компаній Зіновія Козицького займається видобуванням у Рівненській, Львівській та Івано-Франківській областях

Компанія «Нордік-буд» купила право на видобуток бурштину у Рівненській області. Компанія належить батькові голови Львівської ОВА Зіновію Козицькому. За словами сина бізнесмена Степана Козицького, який веде бізнес разом із батьком, вони планують робити ювелірні вироби з бурштину. Про це у вівторок, 8 листопада, повідомило антикорупційне видання «Наші Гроші. Львів».

У лютому 2022 року ТОВ «Нордік-буд» на аукціоні придбало в Держгеонадр за 1,1 млн грн дозволи на видобуток бурштину на двох ділянках в Рівненській області. Купили їх за 1,1 млн грн. Договір на користування надрами впродовж 5 років підписали у травні. Крім цього, з 2021 року «Нордік-буд» добуває бурштин ще на двох ділянках у Сарненському районі Рівненської області.

У лютому цього року Зіновій Козицький та ювелір Олександр Мірошніков заснували фірму «Міро арт». Саме ця фірма планує виготовляти бурштинові прикраси. Ювелірний бізнес, насамперед, працюватиме в Україні.

«Ідея була, щоб переробляти бурштин у ювелірні вироби. Тобто повний комплекс, щоб добувати, переробляти, а продавати вже вироби», – повідомив Степан Козицький.

Наразі бізнесмени вирішують юридичні питання та проводять дослідження на ділянках. Самого видобутку бурштину на новопридбаних ділянках іще немає.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Нордік-буд» зареєстрована у 2019 році у Львові та веде діяльність у галузі інжинірингу, геології та геодезії. Одноосібним власником компанії є Зіновій Козицький. Він володіє ще низкою компаній, що займаються видобутком, зокрема, торік його ТОВ «Горизонти» купило за 27 млн грн дозвіл на добування газу на Тинівському газовому родовищі на Львівщині. Окрім цього, ТОВ «Велл Ко» видобуває газ на Івано-Франківщині.