Дашавський завод композиційних матеріалів розташований у селі Загірне на Стрийщині

Фонд держмайна продав майновий комплекс Дашавського заводу композиційних матеріалів майже за 34 млн грн. Завод вдруге придбала компанія, що належить батьку голови Львівської ОДА Зіновію Козицькому.

Дашавський завод композиційних матеріалів розташований у селі Загірне Стрийського району. Державне підприємство спеціалізується на переробці сажі – напівфабрикату для виготовлення гумового взуття, ізоляційних матеріалів для нафто- і газопроводів, автомобільних покришок та інших виробів. Його клієнтами, зокрема, є великі компанії – «Оператор ГТС», «Укртрансфнафта», «Укртрансгаз» та інші.

За умовами аукціону, покупець заводу повинен погасити перед працівниками зарплатні борги та упродовж шести місяців забезпечувати їх роботою, а також забезпечувати електроенергією насосну станцію в Загірному.

Завод виставили на продаж 25 вересня зі стартовою ціною 32,4 млн грн. Торги відбулись на електронному майданчику Prozorro. Продажі. Участь у аукціоні взяла лише одна компанія – ПП «Нордік», що запропонувала купити майно заводу за майже 34 млн грн. Незабаром Фонд держмайна має підписати з компанією договір купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Нордік» зареєстроване у Львові на вул. Зеленій майже 17 років тому та займається газовидобуванням. Одноосібним власником компанії є львівський бізнесмен, батько голови ОВА Зіновій Козицький.

Зазначимо, що продаж завод композиційних матеріалів у Дашаві виставляли двічі. Торік його за 36,4 млн грн купила компанія «Гео-Надра-Інвест» також належить Зіновію Козицькому. Пізніше аукціон скасували через рішення Господарського суду.