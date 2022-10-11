Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування розташований на вул. Базарній у Львові

Фонд держмайна продав майже 73% акцій львівського проектно-конструкторського інститут конвеєробудування за понад 28 млн грн. Акції інституту двічі купували власники Краківського ринку, але пізніше вони відмовлялись підписати з ФДМУ договір-купівлі-продажу. Цього разу акції інституту придбала київська компанія «Кріт Фінанс Груп».

Востаннє ​контрольний пакет акцій (72,69%) львівського ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування», що розташований на вул. Базарній, ФДМУ виставив на продаж 25 вересня зі стартовою ціною 1,8 млн грн. Торги відбулись у вівторок, 11 жовтня, на електронному майданчику «Prozorro. Продажі».

Участь у аукціоні взяли чотири компанії. Найвищу ціну запропонувало ТзОВ «Кріт Фінанс Груп» – понад 28 млн грн. Під час торгів ціна інституту конвеєробудування зросла у майже 14 разів. ФДМУ повідомило ТзОВ «Кріт Фінанс Груп» про намір укласти договір купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Кріт Фінанс Груп» зареєстрована у Києві та займається орендою нерухомості. Одноосібним власником компанії є одесит Олександр Щур.

Власниками ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» був Фонд держмайна, якому належало майже 73% акцій, ТзОВ «Краківський ринок» (22,42%) та 42 фізичні особи. Інститут виставляли на продаж щонайменше чотири рази, ще два аукціони скасовувати. Торік інститут двічі придбали власники Краківського ринку, однак у обох випадках вони відмовлялись підписувати з ФДМУ договір купівлі-продажу.