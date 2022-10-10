Закинута будівля науково-дослідного інституту приймальних електронно-променевих трубок «Еротрон» розташована на вул. Антоновича, 90 у Львові

Науково-дослідний інститут приймальних електронно-променевих трубок «Еротрон» у Львові продали за 55 млн грн. 100% акцій інституту придбала компанія «ІТ Кластер».

Регіональне відділення Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (ФДМУ) виставило на продаж 100% акцій Науково-дослідного інституту приймальних електронно-променевих трубок «Еротрон», що на вул. Антоновича, 90, у вересні. Стартова ціна лоту становила 26 млн грн. 10 жовтня на електронному майданчику Prozorro. Продажі відбулися торги, під час яких вартість акцій інституту зросла вдвічі.

Придбати акції інституту зголосилися чотири компанії. Найвищу ціну запропонувало ТзОВ «ІТ Кластер» – 55 млн грн. ФДМУ повідомив компанії «ІТ Кластер» про намір підписати договір купівлі-продажу.

Ця компанія не пов’язана із організацією «Львівський ІТ Кластер». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «ІТ Кластер» зареєстроване у Львові 10 місяців тому та займається торгівлею технікою та програмним забезпеченням. Його засновником та директором вказаний львів’янин Назар Козак. 39-річний Назар Козак – колишній футболіст, а тепер є директором ФК «Нива» в Теребовлі.

Науково-дослідний інститут приймальних електронно-променевих трубок «Еротрон» був заснований у 1956 році та входив до структури львівського заводу «Кінескоп», однак у 1990-х відділився в окрему структуру. На заводі виготовляли електронно-променеві трубки для засобів відображення інформації, які застосовували як обладнання у літаках, вертольотах та міжнародних космічних станціях.

Вже багато років підприємство не працювало, а будівля інституту на вул. Антоновича, 90 стояла закинутою. У 2019 році «Еротрон» перейшов у власність Фонду держмайна. Через податкові борги впродовж двох років його перетворили на акціонерне товариство, а його акції виставили на продаж.