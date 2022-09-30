Львівська міська рада виставить на продаж із аукціону ще п’ять земельних ділянок. Відповідні ухвали затвердили депутати Львівської міськради на сесії у четвер, 29 вересня.

Виставити на аукціонні торги планують земельні ділянки на Сихові, в Рясному та північному районі Львова, зокрема:

ділянка на вул. Навроцького (біля будинку №1), площею 0,03 га, призначена для розміщення та експлуатації будівель підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

ділянка на вул. Нагірній (біля будинку №70), площею 0,087 га, призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;

ділянка у районі вул. Північної (проектованої), площею 5,09 га, призначена для розміщення та експлуатації будівель підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

ділянка у районі вул. Шевченка, промзона «Рясне-2» (ділянка 6), площею 0,42 га, призначена для розміщення та експлуатації будівель підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

ділянка на вул. Хуторівка. Йдеться про продаж права оренди. Ділянка призначена для розміщення та обслуговування будівель транспортних послуг та допоміжних операцій.

Невдовзі управління земельних ресурсів оголосить електронні торги на продаж цих ділянок через систему електронних торгів Prozorro. Продажі.

Зазначимо, що цього року у Львові вже провели шість земельних аукціонів, під час яких продали дев’ять ділянок на загальну суму 146,7 млн грн. Крім цього, ще 15,6 млн грн бюджет міста отримав від продажу права оренди чотирьох земельних ділянок.