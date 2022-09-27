Ділянка на вул. Городницькій розташована біля магістральної вул. Липинського

У вівторок, 27 вересня, на земельних аукціонах Львів заробив 93 млн грн. Дві земельні ділянки у місті купило ТзОВ «Онур», ще одну ділянку здали в оренду за 15 млн грн за рік. Під час ауціону вартість оренди цієї ділянки у 62,5 рази, порівняно зі стартовою ціною. Уся виставлена на аукціони земля призначена під промисловість, комерцію та торгівлю.

Дві ділянки придбало ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Цільове призначення однієї ділянки площею 1,32 га у районі вулиці Ряшівської, від Кульпарківської до Патона, – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Її продали за 48,475 млн грн, під час торгів сума зросла на 1,3 млн грн від стартової. Другу ділянку площею 2,9 га «Онур» купила у промзоні «Рясне-2» за 29,603 млн грн.

За інформацією мерії, найбільший ажіотаж викликав аукціон на право оренди ділянки, розташованої біля одній з головних магістралей північної частини Львова. Ділянку площею 0,29 га на вулиці Городницькій, 43 пропонували в оренду на 10 років під комерційні потреби.

Переможцем аукціону став червоноградський підприємець Андрій Малко. Він є директором ТзОВ «Фірма "Енерготрейд"», яке займається неспеціалізованою оптовою торгівлею.

«Право оренди одночасно виборювали дев’ять фірм. Тож очікувано ціна стрімко злетіла: стартова ціна була 240 тис. грн. А закінчилися торги сумою 15 млн грн. Десятирічний розмір орендної плати становитиме 150 млн грн», – додали у департаменті містобудування ЛМР.

Загалом, за інформацією департаменту містобудування, впродовж двох днів міськрада продала чотири ділянки на загальну суму понад 100 млн грн.