Володимир Зеленський та президент Євроради Антоніу Кошта

Європейський Союз погодив довгострокове замороження 210 млрд євро російських активів. Про це у п’ятницю, 12 грудня, повідомило «Радіо Свобода».

За безстрокове утримування заморожених активів Росії проголосували 25 країн з 27. Рішення ухвалили волею більшості. Серед країн, які проголосували «За».ю була Бельгія. Саме там зберігається більша частина заморожених російських грошей – близько 185 млрд євро.

«У жовтні лідери ЄС зобов'язалися тримати російські активи нерухомими, доки Росія не завершить свою агресивну війну проти України та не компенсує завдану шкоду. Сьогодні ми виконали це зобов'язання. Наступний крок: забезпечення фінансових потреб України на 2026–2027 роки», – написав очільник Євроради Антоніу Кошта.

Рішення також підтримала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Політикиня наголосила, що Росія має зазнавати фінансових втрат допоки не припинить війну проти України.

«Я вітаю рішення Ради щодо нашої пропозиції щодо продовження знерухомлення російських суверенних активів. Ми посилаємо Росії потужний сигнал про те, що поки триває ця жорстока агресивна війна, витрати Росії зростатимуть. Це потужне повідомлення», – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Як зауважує Reuters, це рішення дозволяє Євросоюзу не голосувати кожні шість місяців за продовження утримування активів Росії, а також усуває ризик того, що дружні до Москви Угорщина та Словаччина можуть накласти «вето». Крім того, таке рішення наближає можливість виділення 210 млрд євро для репараційної позики Україні коштом Росії.

Reuters зазначає, що ЄС прагне подовжувати фінансувати та підтримувати Україну у війні, оскільки вважає Росію загрозою для власної безпеки.

До слова, 11 грудня посли ЄС ухвалили процедурні зміни для того, щоб зробити можливим безстрокове замороження російських активів. Щоб утримувати російські активи нерухомими тепер достатньо кваліфікованої більшості голосів держав-членів, відповідно до статті 122 Договору про функціонування Європейського Союзу.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Європа та США заморозили російські активи, що зберігають за межами Росії. Йдеться про приблизно 250 млрд євро резервів Центрального банку Росії, а також активів російських фізичних і юридичних осіб за кордоном. Значна частина цих грошей (185 млрд євро) у вигляді готівки та цінних паперів зберігається в Euroclear – брюссельському кліринговому домі Euroclear.