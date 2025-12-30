У індустріальному парку розвиватимуться підприємства з такими напрямками діяльності: виготовлення будівельних матеріалів, деревообробка та ін

Кабмін включив два індустріальні парки до реєстру: «Фурси» на Київщині та «Місто дій» на Львівщині. Як повідомили 29 грудня на сайті Урядового парталу, «Місто дій» створене у Дрогобичі, в розбудову індустріального парку планують вкласти 188 млн грн.

Індустріальний парк «Місто дій» створено у місті Дрогобич Львівської області. Парк площею 21,61 га забезпечить роботою близько 550 фахівців. Загальний обсяг капітальних інвестицій у розбудову парку оцінюється у 188,7 млн грн. Ініціатор проекту планує спрямувати понад 130,8 млн грн власних коштів протягом 2025–2028 років. Додатковим джерелом розвитку стануть кошти учасників (близько 5,33 млн грн), акумульовані завдяки податковим пільгам (звільнення від податку на прибуток).

У індустріальному парку «Місто дій» розвиватимуться підприємства з такими напрямками діяльності: виготовлення будівельних матеріалів, деревообробка, виробництво напоїв та паперу, електроніка, машинобудування, харчова промисловість та альтернативна енергетика.

У Львівській ОВА повідомили, що зараз у реєстрі індустріальних парків є 118 об’єктів (19 на Львівщині).

«Місто дій» є четвертим зареєстрованим індустріальним парком у Дрогобицькій громаді. Восени 2025 року уряд вніс державного реєстру індустріальний парк «Фенікс-Долина Інновацій», який опинився у центрі скандалу.