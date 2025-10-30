У Дрогобичі зводять третій індустріальний парк на понад 11 га

Індустріальний парк «Фенікс-Долина інновацій», будівництво якого триває у Дрогобичі, опинився в центрі скандалу. Проти компанії, що володіє парком, цьогоріч було порушено справу про банкрутство через несплату боргів за зведення об’єктів на території парку. Натомість її власник стверджує, що борг є фіктивним і утворився через шахрайство його підлеглого. Наразі у справі розбираються суди і поліція.

Індустріальний парк «Фенікс-Долина Інновацій» – третій на території Дрогобицької громади. 29 жовтня уряд офіційно вніс його до державного реєстру. У проєкт з розбудови парку заплановано вкласти 474,3 млн грн або ж 11,3 млн доларів, з-поміж них 200 млн грн – кредити, 155 млн грн – кошти потенційних учасників, 60 млн грн – державна підтримка, 59,3 млн грн – внесок ініціатора. Парк має площу 11,12 га, після запуску у ньому планується створити до 500 нових робочих місць.

Ініціатором створення парку є ТзОВ «Фенікс-Долина Інновацій», що належить дніпровському бізнесмену Олександру Редьці, керівникові групи компаній Phoenix. У західному регіоні він відомий завдяки будівництву котеджного містечка Phoenix Relax Park у селі Поляниця (курорт Буковель), комплексу Phoenix Medical resort (апартаменти, розважальний та медичний комплекси у Східниці), а також планам облаштувати канатну дорогу на території Дрогобицької, Бориславської, Трускавецької та Східницької громад.

Проєкт індустріального парку, фото з сайту компанії ПБР

Водночас цьогоріч індустріальний парк опинився в центрі скандалу. Проти компанії «Фенікс-Долина Інновацій» у червні було порушено справу про банкрутство. Як йдеться в судових документах, позов з вимогами розпочати процедуру банкрутство подало київське ТзОВ «Проектно-будівельні рішення». Фірма зазначила, що вона займалась розчищенням ділянки, прокладанням мереж та будівництвом об’єктів на території індустріального парку на замовлення ТзОВ «Фенікс-Долина Інновацій», останнє заборгувало їй за виконані роботи близько 9,5 млн грн.

«Фенікс-Долина Інновацій» категорично заперечує […] виконання робіт у повному обсязі ТОВ «Проектно-Будівельні рішення», заборгованість не визнає», – наголошувала київська компанія.

Господарський суд Львівської області задовольнив вимоги «Проектно-Будівельні рішення» та відкрив процедуру банкрутства, натомість «Фенікс-Долина Інновацій» подало апеляційну скаргу на це рішення. У ній компанія вказала, що її власник Олександр Редька подав заяву до дрогобицької поліції щодо колишнього директора Олексія Джуми, який, на його переконання, сфальшував акти приймання виконаних будівельних робіт на користь «Проектно-Будівельні рішення», що завдало його компанії збитків. Окрім того, «Фенікс-Долина Інновацій» подало до київського підрядника зустрічний позов про стягнення 2,7 млн грн за штучно завищені обсяги виконаних робіт, а також дефекти будівництва.

«Генпідрядник розумів обсяги невиконаних та неналежно виконаних робіт та фактично не мав аргументів щодо зворотного. Натомість, прикриваючись актами […] вважав за доцільне подати до суду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Фенікс-Долина Інновацій», розуміючи, що така обставина є репутаційною шкідливою для останнього та розраховував в такий спосіб створити «важіль впливу» для погодження з незаконними та необґрунтованими вимогами», – заявляли в суді юристи «Фенікс-Долина Інновацій». Також вони зазначали, що компанія є фінансово здоровою та не має ознак неплатоспроможності.

У підсумку апеляційний суд скасував рішення першої інстанції про запуск процедури банкрутства «Фенікс-Долина Інновацій».

Згідно з даними порталу YouControl, дніпровський бізнесмен Олександр Редька володіє 30 компаніями в Україні (одноосібно або з родичами і партнерами), здебільшого на Львівщині та Івано-Франківщині. Окрім девелоперського бізнесу, вони займаються виробництвом дронів, ресторанною діяльністю тощо.

Раніше бізнесмен заявляв, що хоче розвинути в індустріальному парку «high-tech виробництво, від електроніки до military tech, створивши потужну платформу для інновацій».

ТзОВ «Проектно-будівельні рішення» зареєстроване 2020 року в Києві. Його власниками є місцеві жителі Олег Полохайло та Олександр Балимов. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель. Раніше вони були менеджерами у групі київського бізнесмена, народного депутата України V і VIІ скликань Віктора Пилипишина. Олег Полохайло у 2012-2019 рр. був помічником народного депутата, співвласника групи «Континіум» (АЗК WOG, ТМ «Клуб сиру» тощо) Степана Івахіва.