Завод у Львові входить до корпорації «Артеріум»

Львівський фармацевтичний завод «Галичфарм» може невдовзі змінити власника – замість низки компаній підсанкційного олігарха Костянтина Жеваго ним планує стати інвестиційний фонд київського бізнесмена Леоніда Крючкова. Він разом із партнерами викупив борги корпорації «Артеріум» Жеваго, її провідними активами є підприємства «Галичфарм» у Львові та «Київмедпрепарат» у столиці. Щодо львівського заводу у суді розпочато процедуру банкрутства, йдеться у статті Liga.net.

Наприкінці березня цього року компанія «Скай-Девелопмент» викупила 2,5 млрд боргів фармацевтичної корпорації «Артеріум» Костянтина Жеваго на аукціоні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Разом із ними вона отримала в заставу майнові комплекси заводів «Галичфарм» та «Київмедпрепарат». Загальна сума вимог за кредитами, як стверджує компанія, сягає 3,5 млрд грн.

Майно заводів було закладене у заставу в банку Жеваго «Фінанси та Кредит». Коли банк збанкрутував, воно опинилося на аукціонах Національного банку України та Фонду гарантування вкладів.

Як пише Liga.net, компанія «Скай-Девелопмент» – це венчурний інвестиційний фонд. Він входить до групи Orum – спеціалізованої компанії з управління та реструктуризації портфелів непрацюючих кредитів в Україні та за кордоном. Кінцевий бенефіціарний власник компанії – київський бізнесмен Леонід Крючков. Раніше Orum спеціалізувалася на морській логістиці та контейнерних перевезеннях. Леонід Крючков також є власником індустріального парку HEMPY на Рівненщині. Як йдеться в описі, парк – це «центр сучасних технологій у сфері вирощування і переробки промислових конопель».

Партнером фонду Крючкова у цьому проєкті є «Дніпро Капітал» – приватна інвестиційна компанія, що спеціалізується на управлінні проблемними активами і корпоративних трансформаціях (власник Сергій Грачов).

У травні 2025 року Господарський суд Львівської області відкрив провадження про банкрутство «Галичфарму» за заявою «Скай-Девелопмент». Компанія заявила про намір реструктурувати борги заводу, змінити неефективну, на її думку, модель управління, відсторонивши поточного мажоритарного акціонера (Костянтина Жеваго, – ред.), та залучити інвестиції для модернізації та розвитку.

Згодом «Київмедпрепарат» та «Галичфарм» оприлюднили заяву, що вони не визнають боргу у 3,5 млрд грн та вважають його продаж Фондом гарантування вкладів незаконним. Фармацевтичні виробники наполягають, що їхній борг не перевищує 300 млн грн, а дії «Скай-Девелопмент» розцінюють як «спробу рейдерського захоплення».

До слова, у жовтні 2023 року Галицький районний суд Львова арештував 19,69% акцій «Галичфарму». Причиною арешту було те, що компанії-власники акцій були пов’язані із бізнесменом Павлом Фуксом та колишнім головою правління «Альфа-банк Україна» Андрієм Волковим. Їх підозрювали в причетності до схеми з ухилення від сплати податків.

Корпорація «Артеріум» володіє двома заводами в Україні: «Київмедпрепарат» і «Галичфарм». Понад 90% компанії належить підсанкційному мільярдерові Костянтину Жеваго. «Forbes Україна» раніше оцінював його частку у 210 млн доларів. Компанія є лідером на українському роздрібному ринку антибіотиків. Понад 11% проданих в Україні антибіотиків у 2020–2021 роках припадали на «Артеріум».

«Галичфарм» – це підприємство із виготовлення фармацевтичних препаратів для людей і тварин, що було засноване 1992 року на базі державного підприємства «Львівфарм». Завод розташований у місцевості Знесіння, на вул. Опришківській.

Прибуток заводу за 2024 рік становив 13,7 млн грн, кількість працівників – понад 1 тис. людей, йдеться в профілі компанії на Opendatabot. Підприємство має філію у Стрийському районі. Відомі лікарські препарати, які випускає завод, це «Уролесан», «Хлорофіліпт», «Седавіт», «Ексувіт» та інші.