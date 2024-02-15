Колишньому заступнику голови правління банку «Фінанси та Кредит», власником якого називають мільярдера Костянтина Жеваго, оголосили про підозру у розтраті майна на 519 млн грн. Про це повідомили у четвер, 15 лютого, у Офісі Генпрокурора.

Слідчі встановили, заступник голови правління банку, будучи членом кредитного комітету цього банку, у 2010 році увійшов до складу злочинної організації, яку створив та очолював один із власників фінустанови.

«Він оформив кредитні договори на підконтрольну лідеру злочинної організації новостворену юридичну особу, яка не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна», – йдеться у повідомленні.



Після цього учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони, щоб використати їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.



В результаті з рахунків банку незаконного виділили понад 147 млн грн та 17 млн євро кредитних грошей. Потім ці гроші перерахували на рахунки компаній-нерезидентів, а фактично вивели з території України і не повернули банку.

Сам Костянтин Жеваго тривалий час проживає у Франції, він перебуває у міжнародному розшуку. Жеваго фігурує у низці кримінальних проваджень. Зокрема, його підозрюють у причетності до схеми з розкрадання 2,5 мільярда гривень (113 млн доларів) банку «Фінанси та Кредит» через офшорні компанії протягом 2007-2014 років. У серпні 2023 року йому оголосили про підозру у справі про корупцію у Верховному суді України. За даними слідчих, Жеваго надав хабар голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі. У листопаді 2023 року Верховний суд Франції остаточно відмовив в екстрадиції до України бізнесмена Костянтина Жеваго.

Нині накладено арешт на майно Жеваго, а також пов’язаних із ним компаній. Це, зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.