Українському бізнесмену Костянтину Жеваго, який вже тривалий час перебуває у Франції, повідомили про підозру у справі про корупцію у Верховному суді України, повідомили в четвер, 3 серпня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але уточнюють, що йдеться про власника групи «Фінанси та кредит», яким називають Костянтина Жеваго, а також опублікували фото бізнесмена. Оскільки підозрюваний на момент скоєння злочину і до теперішнього часу перебуває у Франції, про підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги.

Як зазначили в НАБУ, Жеваго підозрюють у наданні хабара голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі. Зауважимо, що в цій справі також фігурує колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв,.

За даними слідства, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату в чотирьох компаній. Однак через 18 років колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте суд відмовив у задоволенні їхніх вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року Жеваго, як стверджують у НАБУ, вступив у змову з адвокатом одного з київських адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного суду. Впродовж березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн доларів (1,8 млн – суддям Верховного суду, решту – як «оплату» посередницьких послуг). Врешті-решт, Верховний суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена.

НАБУ стверджує, що разом із прокурорами САП його детективи задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 млн доларів. 15 травня цього року, під час отримання другого траншу у 450 тис. доларів, НАБУ затримало на той час голову Верховного суду Всеволода Князєва. Наступного дня йому оголосили недовіру та зняли з посади.

Своєю чергою представники Жеваго, і сам бізнесмен, неодноразово заперечували свою причетність до справи Князєва і хабарництва у Верховному суді.