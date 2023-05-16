Водночас Всеволод Князєв і надалі матиме статус судді, оскільки повністю звільнити його може лише Вища рада правосуддя

Більшість суддів на Пленумі Верховного суду підтримали висловлення недовіри голові ВСУ Всеволоду Князєву, який фігурує у справі про хабар. Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засідання Пленуму Верховного Суду у вівторок, 16 травня, пише «Громадське».

Для ухвалення відповідної постанови судді проводили таємне голосування. За висловлення недовіри Князєву проголосували 140 суддів, проти – 2. Ніхто не утримався.

Постанову Пленуму Верховного суду про дострокове припинення повноважень голови Верховного Суду Князєва підтримали 137 суддів, проти – 0.

Зазначимо, рішення про недовіру не позбавить Князєва статусу судді Верховного суду, а лише позбавить посади очільника. Надалі нового Голову ВСУ мають обрати відповідно до норм законодавства про проведення такого конкурсу.

Допоки не буде обраний новий голова, його обов’язки виконуватиме суддя з найбільшим стажем Дмитро Луспеник. Він запропонував провести відкрити голосування за те, щоб він виконував обов'язки голови ВСУ.

«Я хочу не для легітимності, а для того, щоб відчути, що в інших суддів немає іншого тлумачення цієї норми. Від себе прошу проголосувати», – сказав Луспеник. Утім судді підтримали його без голосування.

Доповнено. Ввечері 16 травня голові ВСУ Всеволоду Князєву повідомили про підозру в отриманні 2,7 млн доларів хабаря. Окрім судді САП також вручила підозру адвокату Олегу Горецькому, якого вважають спільником Князєва.

Як інформував ZAXID.NET, стало відомо, що голову Верховного суду викрили на отриманні хабаря 2,7 млн млн доларів за ухвалення рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. Своїм рішенням вона залишила акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

У справі затримали лише голову ВС, але підозру йому ще не вручили. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність до схеми інших осіб. Крім голови ВС, затримана ще одна особа. У бізнес-групі Жеваго звинувачення відкидають.

Верховний Суд анонсував позачергове засідання Пленуму ВС «у зв’язку з подіями, які відбуваються навколо» голови Всеволода Князєва.