Правоохоронці збираються звернутися до Вищої ради правосуддя і Вищого антикорупційного суду

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у вівторок, 16 травня, повідомив про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву і його спільнику-адвокату Олегу Горецькому у справі про хабар у 2,7 млн доларів. Про це повідомила прес-служба САП у Telegram.

Як розповіли у відомстві, їхні дії кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди). Правоохоронці збираються звернутися до Вищої ради правосуддя і Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, що пізно ввечері 15 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України, а саме «схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду». Як виявилось, голову Верховного суду Всеволода Князєва викрили на отриманні хабаря 2,7 млн млн доларів за ухвалення рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. Своїм рішенням вона залишила акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Верховний Суд провів позачергове засідання Пленуму ВС «у зв’язку з подіями, які відбуваються навколо» голови Всеволода Князєва. За його підсумками, судді Верховного суду висловили недовіру Всеволоду Князєву. Рішення про недовіру не позбавило Князєва статусу судді Верховного суду, а лише позбавило посади очільника. Надалі нового Голову ВСУ мають обрати відповідно до норм законодавства про проведення такого конкурсу.