Посаду голови Верховного суду Князєв обіймає з 2021 року

Національне антикорупційне агентство викрило на отриманні хабара на близько 2,7 млн доларів, або ж 110 млн грн, голову Верховного суду Всеволода Князєва. У НАБУ повідомили, що кошти суддя отримав за позитивні рішення суду щодо олігарха та мільярдера Костянтина Жеваго, написало ZN у понеділок, 15 травня, з посиланням на власні джерела.

Велика Палата Верховного суду розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, який належить Жеваго. Рішення, яке виніс суд, залишило акції комбінату пов'язаним з олігархом компаніям та скасувало недійсність договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Посередником між керівництвом ВС та хабарниками виступало неназване адвокатське об'єднання, повідомили на брифінгу НАБУ та САП 16 травня. Про його існування детективи НАБУ дізнались на початку 2023 року. За даними НАБУ, адвокатське об'єднання має стосунок до більшості судів України.

Суддю Всеволода Князєва затримали. НАБУ продовжує проводити обшуки у суддів ВС.

«За інформацією джерел, на тлі затримання Князєва обшуки проходять у ще 18 суддів ВС України, які слухали зазначену справу. Вища рада правосуддя має їх відсторонити. Водночас Князєв уже близько півтора року не має заступника, тому його затримання означатиме "обезголовлення" органу», – повідомило ZN.

НАБУ та САП підтвердили затримання Князєва. Наразі підозру йому не оголосили. Під час брифінгу НАБУ та САП керівник НАБУ Семен Кривонос заявив, що до роботи над кримінальним провадженням щодо корупції у ВС були залучені детективи під прикриттям.

«Хочу відзначити надзвичайно професійну роботу детективів і прокурорів САП. Це – вищий пілотаж, без перебільшення. Робота була проведена на найвищому рівні. І особливо хочеться відзначити, зокрема, роботу так званих детективів під прикриттям», – повідомив Семен Кривонос.

Водночас олігарх Костянтин Жеваго відкинув звинувачення у причетності до передачі тримільйонного хабаря Князєву, повідомила прес-служба мільярдера Forbes. За словами олігарха, Велика Палата ВС затвердила ухвалу не в його інтересах, а в «в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі». Жеваго зазначив, що готовий до співпраці зі слідством та готовий надати усі належні пояснення.

Доповнено. Пленум Верховного суду висловив недовіру голові ВСУ Всеволоду Князєву та достроково позбавив його статусу очільника суду. Рішення про недовіру не позбавить Князєва статусу судді Верховного Суду, а лише позбавить посади очільника. Надалі нового голову ВСУ мають обрати відповідно до норм законодавства про проведення такого конкурсу.

Ввечері 16 травня голові ВСУ Всеволоду Князєву повідомили про підозру в отриманні 2,7 млн доларів хабаря. Окрім судді САП також вручила підозру адвокату Олегу Горецькому, якого вважають спільником Князєва.

Нагадаємо, Всеволод Князєв обійняв посаду голови Верховного суду у жовтні 2021 року. Його обрали на пленумі ВС України таємним голосуванням. За Князєва проголосувало 98 з 168 суддів.