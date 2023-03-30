Рішення суду щодо екстрадиції Жеваго відбулося в місті Шамбері

Французький суд не задовольнив запит України та вирішив не екстрадувати українського бізнесмена Костянтина Жеваго. Мільярдер перебуває в українському розшуку з 2019 року та підозрюється у розтраті 113 млн доларів власного банку.

Про це повідомила агенція Reuters у четвер, 30 березня, з посиланням на адвокатів Костянтина Жеваго. У виданні зазначили, що у січні 2023 року бізнесмена випустили під заставу в мільйон євро та взяли його під судовий нагляд.

«Французький суд постановив, що український мільярдер Костянтин Жеваго не повинен бути екстрадований за звинуваченнями в розтраті. Сам Жеваго заперечує свою провину», – повідомило Reuters.

Видання «Бабель», посилаючись на правоохоронні органи, повідомило, що суд відмовився видати Україні Костянтина Жеваго через те, що в Україні триває війна, а отже, є небезпека для його життя. Українські правоохоронці мають три дні, аби оскаржити рішення французького суду.

Нагадаємо, у 2019 році Україна оголосила Костянтина Жеваго у розшук. 2021 року бізнесмен був оголошений у міжнародний розшук, а у грудні 2022 року на прохання України його було заарештовано на французькому курорті Куршевель. Костянтина Жеваго підозрюють у в причетності до схеми з розкрадання 2,5 мільярда гривень банку «Фінанси та Кредит» через офшорні компанії протягом 2007-2014 років.

Україна арештувала активи Костянтина Жеваго на понад 300 млн грн. Серед арештованого майна мільярдера були:

акції його підприємств на сотні мільйонів гривень;

корпоративні права товариств;

26 об’єктів нерухомості;

14 майнових комплексів;

21 частину майнових комплексів;

30 нежитлових приміщень;

10 квартир.

21 березня суд додатково арештував гелікоптер Костянтина Жеваго, який він використовував для перельотів Україною.