Костянтин Жеваго наразі перебуває у Франції

У Києві суд заарештував активи власника банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго у справі про відшкодування збитків банку на 46 млрд грн. Позов подавав Фонд гарантування вкладів.

За законом України, керівники, акціонери та бенефіціари неплатоспроможного банку зобов’язані надати Фонду гарантування вкладів інформацію про все належне їм майно та активи та зобов’язання на вимогу. Як наголосили 7 березня у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, Костянтин Жеваго цього не зробив.

Суд наклав арешт на частки Жеваго у 50,3% у трьох гірничо-збагачувальних комбінатах його групи Ferrexpo: Полтавському, Єристівському та Біланівському. Цими активами через Ferrexpo опосередковано володіє Жеваго.

Також суд заборонив іншим пов’язаним з ним компаніям відчужувати вказані активи.

Жеваго є підозрюваним у справі про розтрату понад 2,5 млрд грн ліквідованого банку «Фінанси та Кредит». Україна видала ордер на арешт Жеваго у 2019 році, а міжнародний ордер – у 2021 році.

У 2021 році видання Forbes Україна оцінило статки Жеваго в 2,4 млрд. Станом на кінець 2022 року видання оцінювало його капітал у 1,4 млрд доларів.

28 грудня 2022 року Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах і наступного дня відправили під екстрадиційний арешт. Вирішується питання про повернення бізнесмена до України.

10 січня Костянтин Жеваго вніс заставу у розмірі одного мільйона євро і вийшов з-під варти. Наразі він не має права полишати материкову частину Франції, де його арештували.