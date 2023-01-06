Суд французького міста Шамбері звільнив українського бізнесмена, колишнього депутата Костянтина Жеваго під заставу в мільйон євро. Про це у п'ятницю, 6 січня, повідомила агенція Reuters.

48-річного мільярдера Костянтина Жеваго, який контролює компанію Ferrexpo, заарештували у Франції 27 грудня за запитом України. З того часу він перебував під вартою. Жеваго затримали в одному з готелів гірськолижного курорту Куршевель.

Державне бюро розслідувань України оголосило Жеваго в розшук за підозрою в розтраті та відмиванні грошей, пов'язаних зі зникненням 113 млн доларів із нині збанкрутілого банку «Фінанси та Кредит». Жеваго свою вину не визнає.

5 січня у суді мали відбутись слухання щодо екстрадиції мільярдера в Україну. Але адвокати Жеваго та прокурор заявили, що їм потрібно більше часу для підготовки. Через це судді призначили нову дату слухань 19 січня.

Мільярдер не може залишити Францію після виходу з-під арешту. Жеваго має передати владі два свої паспорти, тричі на тиждень зʼявлятися до місцевої поліції та відповідати на судові виклики.

Forbes Україна в 2021 році оцінило статки Жеваго в 2,4 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року видання оцінило статки Жеваго у 1,4 млрд доларів.

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