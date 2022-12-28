Співзасновник компанії SoftServe третій рік поспіль потрапляє у рейтинги найбагатших українців

Співзасновник відомої ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей увійшов до рейтингу із 20 найбагатших українців воєнного часу за версією журналу Forbes. Львів’янин посів у рейтингу 17-ту сходинку.

На відміну від інших учасників рейтингу, статки Тараса Кицмея за 10 місяців повномасштабної війни не зменшились, а зросли. Якщо станом на лютий 2022 року їх оцінювали у 190 млн доларів, то в грудні 2022 – вже у 360 млн доларів.

Оскільки цього року через війну журнал Forbes оцінив лише двадцятку найбагатших українців, інші співзасновники компанії SoftServe не потрапили до рейтингу, утім, видання зазначає, що Тарас Вервега, Юрій Василик і Олег Денис мають на це усі шанси після війни.

Додамо, що Тарас Кицмей й інші засновники SoftServe раніше потрапляли у рейтинги найбагатших українців за версіями журналів «Фокус» і «Новое время». Уперше це сталося в 2020 році. Тоді статки Тараса Кіцмея оцінили у 188 млн доларів, а у 2021 році – у 245 млн.

SoftServe – глобальна ІТ-компанія, заснована у Львові. Сьогодні також працює на ринку Європи та Америки.

Хто ще?

У топ-20 найбагатших українців воєнного часу – шестеро працівників галузі ІТ, що говорить про тренд на відхід бізнесменів «старої школи» і про те, що «економіка знань» має можливості розвиватися попри війну. Окрім Тараса Кицмея у рейтингу опинилися співзасновники сервісу Grammarly Максим Литвин і Олексій Шевченко (2 і 3 місця в рейтингу відповідно зі статками у 2,3 млрд доларів проти 4 млрд у лютому 2022 року), співзасновник необанку Revolut Влад Яценко (7 місце і 1,1 млрд доларів статків), засновник Noosphere Ventures Макс Поляков (11 місце, 800 млн доларів), засновник Ajax Systems Олександр Конотопський (20 місце і 320 млн доларів – проти 340 млн у лютому 2022 року).

Також до рейтингу увійшли:

У Forbes зазначають, що статки найбагатших українців за 10 місяців повномасштабної війни порівняно з початком лютого 2022 року впали на понад 20 млрд доларів – до 22,5 млрд доларів.

«Forbes зробив цей проект не для того, щоб рейтингувати чи порівняти найбільших українських підприємців, а щоб зрозуміти, як у них справи, як вони пережили 10 місяців великої війни. Такий огляд дає хорошу проекцію на стан всього українського бізнесу, всієї економіки. А ще цей проект чітко показує тренди, основний – часи бізнесменів старої школи минають. Їхні втрати непропорційно більші за розмір активів», – коментують у виданні.