Учасники національного хакатону два дні працювали над інноваційними рішеннями для допомоги армії

Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ організували Національний оборонний хакатон для пошуку інноваційних рішень, що можуть допомогти військовим. Учасники хакатону працювали над завданнями технічного, юридичного та психологічного напрямку (ІПСО). Переможцем технічного напрямку хакатону стала команда Valkyrie, до якої увійшли 5 фахівців ІТ-компанії SoftServe – двоє зі Львова і троє з Києва. Одне з рішень, яке вони напрацювали під час хакатону, може в майбутньому допомогти передбачати масовані обстріли з боку Росії.

Зокрема, як пояснили у компанії SoftServe, серед завдань для учасників National Defense Hackathon 2022 був пошук кореляції даних з різних джерел для збору цінної інформації. Команда Valkyrie порівняла дати масованих обстрілів України з повідомленнями у найпопулярніших російських каналах у Telegram і з’ясувала, що напередодні масованих ракетних ударів у цих пабліках зростає кількість пропагандистських вкидів.

«Ми проаналізували сотні повідомлень з російських популярних каналів у Telegram і згрупували їх на основі певних ключових слів. Напередодні обстрілів ми виявили сплеск пропагандистських меседжів зі словами “страна”, “путин”, “война” та іншими. Тобто Кремль накачує суспільство інформаційними вкидами, аби підготувати їх до обстрілів і до потоків негативу. Якщо фіналізувати наше рішення і правильно використовувати дані, можна було б прогнозувати наступні масовані атаки», – розповів ментор команди, Big Data фахівець SoftServe Тарас Кльоба.

На графіку дві лінії показують активність в телеграмі (вподобання і пересилання), дві інші показують втрати російських ракет і дронів

Тарас Кльоба пояснив ZAXID.NET, що їхня програма аналізує повідомлення в російських телеграм-каналах і відфільтровує лиш пропагандистські. Якщо продовжити дальше цей аналіз, він міг би дати інструмент з попередженням про інформаційну накачку росіян напередодні обстрілів України.

«Ця інформаційна накачка має підготувати російське населення до хвилі негативу, яка на них накотиться після масових обстрілів України. Бо, за аналітикою, після таких обстрілів іноземні компанії виходять з Росії. Для того, щоб росіян підготувати до цього, вони випускають інфохвилю з пропагандою», – зазначив Тарас Кльоба.

Серед інших завдань на хакатоні було напрацювати рішення для виявлення геолокації на основі IP-адреси чи створити архітектуру систем обробки даних. Усі завдання формувалися на основі реальних потреб Міністерства оборони та інших структур, тож деякі рішення переможців надалі можуть реалізувати на практиці для захисту України від агресора.

Третє напрацювання SoftServe – уніфікація різних наборів даних про користувачів. Це може дати розвідці інструменти пошуку по цих базах даних, наприклад, за номером телефону.

«Наприклад, є бази даних Яндекс. Еда, база користувачів соцмережі Вконтакте, сайту La moda. Ми мали проаналізувати неструктуровані набори даних і реалізувати систему, яка дозволить проводити пошук по них. Наприклад, військовослужбовець приїхав в Україну, інформацію про нього можна проаналізувати за цими базами даних і знайти багато цікавої інформації – про його сім’ю, друзів, що він замовляв, де живе», – пояснив ZAXID.NET Тарас Кльоба.

Візуалізація програми, яка аналізує різні бази даних

Команда SoftServe посіла перше місце у технічному напрямку в категорії приватних розробників. Свій приз – п’ять потужних комп’ютерів Lenovo – переможці вирішили передати на потреби команди аеророзвідки при Центрі інновацій та оборонних технологій. Загалом у хакатоні змагалася 41 команда з 300 учасників, серед яких — ІТ-фахівці, експерти з кібербезпеки, протидії дезінформації та юристи.