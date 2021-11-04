Співзасновник ІТ-компанії SoftServe Ярослав Любінець увійшов у сотню найбагатних українців

Журнал «НВ» та інвестиційна компанія Dragon Capital уклали рейтинг 100 найбагатших українців за підсумками 2021 року. Лідерство у рейтингу найбагатших українців продовжує утримувати Рінат Ахметов, а серед найбагатших представників Львова – власники ІТ-компанії та ще троє відомих бізнесменів.

Згідно з рейтингом «НВ», найбагатшим українцем у 2021 році знову став Рінат Ахметов з 11,5 млрд доларів. За останній рік він збільшив свої статки аж на 75%. На другому місці - Віктор Пінчук з 2,6 млрд дол., а третю сходинку рейтингу посів Вадим Новинський з 2,4 млрд дол.

П'ятий президент України Петро Порошенко посів четверту сходинку у рейтингу найбагатших українців: його статки сягають 1,5 млрд дол. П'ятий у рейтингу найбагатших – Костянтин Жеваго з 1,5 млрд дол., його статки зросли на 75% за рік.

Шосту сходинку у рейтингу цього року займають Олександр і Галина Гереги з 1,5 млрд дол., їхні статки зросли на 26%. На сьомому місці – Ігор Коломойський, статки якого зросли на 19% і становлять 1,4 млрд дол.

Бізнесмен Влад Яценко збільшив свої статки на рекордні 290% і піднявся з 21 сходинки рейтингу на восьме місце. Статки співзасновника необанку Revolut оцінили у 1,3 млрд дол.

Дев'яте місце у рейтингу займає Геннадій Боголюбов з 1,1 млрд дол. Десятку найбагатших людей України закриває Дмитро Фірташ, статки якого зменшились за рік на 16% і становлять 1,1 млрд дол.

До рейтингу найбагатших потрапили одразу восьмеро бізнесменів зі Львова:

співзасновиник ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей (№42) – 245 млн дол., статки зросли на 30% за рік;

(№42) – 245 млн дол., статки зросли на 30% за рік; президент OKKO Group Віталій Антонов (№46) – 211 млн дол., статки зросли на 10%;

(№46) – 211 млн дол., статки зросли на 10%; співзасновиник ІТ-компанії SoftServe Ярослав Любінець (№51) – 199 млн дол., статки зросли на 30%;

(№51) – 199 млн дол., статки зросли на 30%; співзасновиник ІТ-компанії SoftServe Тарас Вервега (№63) – 167 млн дол., статки зросли на 30%;

(№63) – 167 млн дол., статки зросли на 30%; власник групи компаній TBFruit Тарас Барщовський (№65) – 165 млн дол., статки зросли на 20%;

(№65) – 165 млн дол., статки зросли на 20%; батько голови Львівської ОДА. власник компанії «Західнадрасервіс» Зіновій Козицький (№70) –145 млн дол., статки зросли на 2%.

(№70) –145 млн дол., статки зросли на 2%. співзасновиник ІТ-компанії SoftServe Юрій Василик (№77) – 131 млн дол., статки зросли на 30%;

(№77) – 131 млн дол., статки зросли на 30%; співзасновиник ІТ-компанії SoftServe Олег Денис (№78) – 130 млн дол., статки зросли на 30%.

У минулорічний рейтинг потрапив також відомий львівський забудовник Володимир Зубик, однак цьогоріч у переліку найзаможніших українців його немає.

Топ-100 найбагатших людей України за версією «НВ» та Dragon Capital:

Вісім бізнесменів з першої сотні рейтингу контролюють майже всю металургію та хімічну промисловість країни. Їхні статки Dragon Capital оцінили в 22,2 млрд доларів, це майже половина всього рейтингу.

У цьому році в списку з'явилося 13 новачків, серед яких представники інноваційної економіки. Це Влад Яценко (№ 8) зі своїм фінансово-технологічним бізнесом Revolut і Максим Поляков (№ 14), співвласник космічної компанії Firefly Aerospace, що працює на ринку США.

Нагадаємо, що у вересні свій рейтинг найбагатших людей України оприлюднив тижневик «Фокус», дані якого дещо відрізняють від версії «НВ». Так у рейтинг «Фокусу» потрапили лише четверо львів'ян: Віталій Антонов, Зііновій Козицький, Тарас Кіцмей, а також власник будівельної компанії «Інтергал-Буд» Володимир Зубик.