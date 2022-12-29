28 грудня французькі правоохоронці затримали Костянтина Жеваго на елітному гірськолижному курорті Куршевель.

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань у коментарі «Українській правді».

Рішення було ухвалене 28 грудня. Арешт буде діяти на час розгляду екстрадиційного запиту України про видачу бізнесмена.

28 грудня французькі правоохоронці затримали колишнього народного депутата, власника ліквідованого банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго на елітному гірськолижному курорті Куршевель.

У вересні 2019 року ДБР заочно оголосило Жеваго підозру в причетності до схеми з розкрадання 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит» через офшорні компанії протягом 2007-2014 років. Бізнесмена оголошували у розшук та заочно затримували. Як пояснили у ДБР, від розкрадання коштів постраждали як власники, так і держава.

Крім того, в листопаді 2022 року два комбінати Жеваго запідозрили в несплаті податків на суму 10 млрд грн. ЗМІ повідомляли, що він перебуває в Монако.

Згідно з рейтингом Forbes, на кінець 2022 року Костянтин Жеваго – п’ята найбагатша людина України. З лютого його статки впали з 2,1 мільярда доларів до 1,4 мільярда. З 1998 по 2019 рік Жеваго обирався до Верховної Ради, він був народним депутатом шести скликань.