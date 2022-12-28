Костянтин Жеваго був народним депутатом шести скликань Верховної Ради

За запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали колишнього народного депутата, власника ліквідованого банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго на елітному гірськолижному курорті Куршевель. В Україні його підозрюють у розкраданні грошей з цього банку.

«27 грудня в одному з готелів Куршевелю представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Після намагань оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції. Сьогодні заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері. На цей час готується необхідний пакет документів для його екстрадиції з Французької Республіки в Україну», – повідомила прес-служба ДБР у середу, 28 грудня.

Там уточнили, що українські слідчі підготували клопотання про взяття Жеваго під варту до одержання вимоги про екстрадицію до 38 країн. У підсумку його затримали у Франції.

Нагадаємо, у вересні 2019 року ДБР заочно оголосило Жеваго підозру в причетності до схеми з розкрадання 2,5 мільярда гривень банку «Фінанси та Кредит» через офшорні компанії протягом 2007-2014 років. Бізнесмена оголошували у розшук та заочно затримували. Як пояснили у ДБР, від розкрадання коштів постраждали як власники, так і держава.

«На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир», – додали в ДБР.

Там нагадали, що в жовтні 2020 року арештовані активи Жеваго вартістю понад 300 млн грн були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Крім того, в листопаді 2022 року два комбінати Жеваго запідозрили в несплаті податків на суму 10 млрд грн. ЗМІ повідомляли, що він перебуває в Монако.

Згідно з рейтингом Forbes, на кінець 2022 року Костянтин Жеваго – п’ята найбагатша людина України. З лютого його статки впали з 2,1 мільярда доларів до 1,4 мільярда.

З 1998 по 2019 рік Жеваго обирався до Верховної Ради, він був народним депутатом шести скликань.