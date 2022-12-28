Французька поліція затримала українського бізнесмена Костянтина Жеваго
Правоохоронці працюють над екстрадицією Жеваго в Україну
За запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали колишнього народного депутата, власника ліквідованого банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго на елітному гірськолижному курорті Куршевель. В Україні його підозрюють у розкраданні грошей з цього банку.
«27 грудня в одному з готелів Куршевелю представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Після намагань оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції. Сьогодні заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері. На цей час готується необхідний пакет документів для його екстрадиції з Французької Республіки в Україну», – повідомила прес-служба ДБР у середу, 28 грудня.
Там уточнили, що українські слідчі підготували клопотання про взяття Жеваго під варту до одержання вимоги про екстрадицію до 38 країн. У підсумку його затримали у Франції.
Нагадаємо, у вересні 2019 року ДБР заочно оголосило Жеваго підозру в причетності до схеми з розкрадання 2,5 мільярда гривень банку «Фінанси та Кредит» через офшорні компанії протягом 2007-2014 років. Бізнесмена оголошували у розшук та заочно затримували. Як пояснили у ДБР, від розкрадання коштів постраждали як власники, так і держава.
«На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир», – додали в ДБР.
Там нагадали, що в жовтні 2020 року арештовані активи Жеваго вартістю понад 300 млн грн були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Крім того, в листопаді 2022 року два комбінати Жеваго запідозрили в несплаті податків на суму 10 млрд грн. ЗМІ повідомляли, що він перебуває в Монако.
Згідно з рейтингом Forbes, на кінець 2022 року Костянтин Жеваго – п’ята найбагатша людина України. З лютого його статки впали з 2,1 мільярда доларів до 1,4 мільярда.
З 1998 по 2019 рік Жеваго обирався до Верховної Ради, він був народним депутатом шести скликань.