Костянтина Жеваго підозрюють у розтраті 2,5 млрд грн банку «Фінанси і кредит»

Інтерпол оголосив народного депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго в міжнародний розшук. Рішення ухвалене за запитом Державного бюро розслідувань, інформує прес-служба відомства.

У ДБР зазначили, що 27 вересня 2019 року екснардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник АТ «Банк «Фінанси та Кредит»«, організував розтрату 113 млн доларів США (2,5 млрд грн, – ред.) цієї фінансової установи. Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним.

«Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів США з кореспондентських рахунків українського банку», – сказано в повідомленні.

Водночас, як у прес-службі Жеваго переконують, що інформація про його оголошення в міжнародний розшук не відповідає дійсності. Як інформує «Українська правда», представники екс-нардепа наразі не мають підтвердження від Інтерполу про розшук, а також зазначають, що на сайті організації теж немає таких даних. Також у Жеваго заявили, що Інтерпол розглядає цю справу з жовтня минулого року, але остаточного рішення ще немає.

Зазначимо, що мільярдер Жеваго був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 році він програв вибори на своєму окрузі проектному менеджеру ProZorro.Продажі Олексію Мовчану.

9 жовтня 2019 року Жеваго був оголошений в розшук Державним бюро розслідувань у зв'язку з підозрами в розтраті 2,5 млрд гривень банку «Фінанси та кредит», оголошеного банкрутом у 2015 році. У вересні Жеваго не прийшов у ДБР на вручення підозри, після чого бюро оголосило його в національний розшук. У грудні суд заочно заарештував Жеваго.

Жеваго також закидають декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу), а саме – відсутність у декларації наявності фінансових зобов'язань на суму понад 10 млн грн у 2015 та 2016 роках, а також понад 9 млн грн у 2017 році.

10 червня 2020 року суд повторно дозволив заарештувати екс-нардепа.