Правоохоронці провели обшуки в адміністративних та офісних будівлях двох гірничо-збагачувальних комбінатів, які належать олігарху Костянтину Жеваго.

Офіс генпрокурора повідомив, що обшуки пройшли на комбінатах одного з найбагатших олігархів України, але не назвав його імені. Бюро економічної безпеки, яке безпосередньо проводило обшуки, вказало, що олігарх перебуває на території Монако. За інформацією агенції «Інтерфакс-Україна», йдеться про компанії Костянтина Жеваго.

Обшуки пройшли в рамках справи про ухилення від сплати податків на понад 10 млрд грн. За даними слідства, посадові особи цих підприємств занижували податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами.

Перше підприємство ухилилось від податків на майже 7,6 млрд грн, а друге – більше ніж на 2,7 млрд грн. Правоохоронці зауважили, що такі ухилення від сплати податків відбувалися в період з 2018 до 2021 року включно.

Про те, що Жеваго перебуває в Монако, стало відомо в серпні з відповідного журналістського розслідування «Української правди».

Нагадаємо, нещодавно держава забрала у свою власність підприємство Костянтина Жеваго «АвтоКрАЗ», яке перебуває в процедурі банкрутства.