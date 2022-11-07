Стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним переходять у власність держави. Про це повідомляє «Економічна правда».

Зазначається, що 6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

Компаніям Ігоря Коломойського в «Укрнафті» належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК «Нафтогаз» до цього належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери.

В «Укртатнафті» Коломойський спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – в НАК «Нафтогаз». Ключовим активом «Укртатнафти» є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетні обстріли.

Власником «Мотор Січі» був В'ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства операції з акціями «Мотор Січі» були заблоковані, а згодом – арештовані. Богуслаєва в жовтні арештували, звинувативши у державній зраді.

Компанія «АвтоКрАЗ» входить в групу «Фінанси та кредит» бізнесмена Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.

«Запоріжтрансформатор» – підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин.

Наразі невідомо, чи буде передача акцій цих підприємств компенсовуватися їх колишнім власникам та міноритарним акціонерам.