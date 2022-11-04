В'ячеслава Богуслаєва підозрюють в державній зраді

У межах кримінального розслідування у справі щодо колабораційної діяльності та допомоги Росії у війні проти України за матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва та керівника департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії Олега Дзюби. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Сума арештованих активів становить майже 1 млрд грн. Йдеться, у першу чергу, про корпоративні права й активи, до яких входить нерухомість, транспортні засоби й гроші підозрюваних.

Крім того, в СБУ встановили, що Богуслаєв є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови – «Мотор Банк».

Правоохоронці виявили також причетність Богуслаєва до комерційної діяльності кількох українських компаній. Як зазначається, він є власником значного пакету їхніх акцій.

Тому Служба безпеки забезпечила арешт і цих корпоративних прав.

У відомстві нагадали, що за даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до Росії

Посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації «ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для російської армії.

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Як інформував ZAXID.NET, ввечері 22 жовтня СБУ затримала почесного президента компанії «Мотор Січ», екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва. Тоді повідомлялося, що Богуслаєва підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Пізніше Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва, що підтверджують його співробітництво з ворогом. Також журналісти з'ясували, що Богуслаєв з жовтня 2000 року має російське громадянство.